Alanya\'da Kanada Uyruklu Adamın Ölümü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Kanada uyruklu şahıs, evinin salonunda ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Akmanlar Sokak üzerindeki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Apartman dairesinde tek başına yaşadığı öğrenilen Kanada vatandaşı Mazen Hazourı'den (52) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Hazourı'nin cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA