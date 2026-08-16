Alanya'da Kanlı Kavga: İntihar Girişimi - Son Dakika
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Alanya'da Kanlı Kavga: İntihar Girişimi

Alanya\'da Kanlı Kavga: İntihar Girişimi
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Alanya'da bir adam, eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, evinde eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaraladıktan sonra yakındaki bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmasının ardından şahıs gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa E. isimli şahıs evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Şahıs, daha sonra olay yerinin yaklaşık 200 metre yakınında bulunan 5 katlı bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri şahsın bulunduğu binada geniş güvenlik önlemi alırken, yaklaşık 4 saat boyunca şahsı ikna etmek için çalışma yürüttü. Yapılan görüşmeler sonucunda şahıs binadan indirilerek gözaltına alındı. Olayda bıçakla yaralanan kadınlar ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan şahıs, olay sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, "Şu anda Alanya'da bir inşaat firmasının 4. katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Ben namuslu, şerefli adamım. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Alanya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Kanlı Kavga: İntihar Girişimi - Son Dakika

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