Alanya\'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G'nin (30) idaresindeki 68 ACV 673 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında sürücü H.G. ile yanındaki kadın Y.S.G.A (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan A.C.A (19) M.G (20) ve Y.K (21) ise ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin Alanya Adli Tıp Morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA