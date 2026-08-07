Alanya\'da Kaza: 3 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Alanya ilçesi Kızılkışla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurahman Y. idaresindeki 09 D 7051 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Abdurrahman Y. ile araçta bulunan ve ismi belirlenemeyen 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şarampole yuvarlanan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.