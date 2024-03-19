Alanya'da Köprüden Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Köprüden Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Köprüden Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir köprüden düşen ve ağır yaralanan 27 yaşındaki şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Olay anı ise cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

19.03.2024 14:59  Güncelleme: 15:02
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıktığı köprüden düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 27 yaşındaki gencin düşme anları cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Keykubat Bulvarı Eski Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs bulvar üzerindeki bir üst geçidin demirlerine çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprüden atlamak isteyen şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Polislerin ikna çabası sırasında sarktığı korkuluklara daha fazla tutunamayan 27 yaşındaki Çetin Karabulut, yaklaşık 10 metrede zemine düştü. İtfaiye ekiplerinin brandayı açma hazırlığı sırasında yaşanan olayda ağır yaralanan genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabulut bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Olay anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Köprüden Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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