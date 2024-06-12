Alanya'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve pastanelerde denetim - Son Dakika
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Alanya'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve pastanelerde denetim

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentteki pastane ve fırınlarda denetim yaptı. Hijyen ile gramaj kurallarına uymayan işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

12.06.2024 10:45
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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentteki pastane ve fırınlarda denetim yaptı. Hijyen ile gramaj kurallarına uymayan işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki disiplini sağlamak ve halkın sağlığını tehdit eden işletmeleri tespit etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler; yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı fırın ve pastanelerde detaylı denetim gerçekleştirdiler. Kent genelinde yapılan denetimlere, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ile gıda mühendisleri de katıldı.

Halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere taviz yok

Fırın ve pastanelerin hem imalat hem de satış bölümlerinde incelemelerde bulunan ekipler, hijyen kurallarına, ürünlerin son kullanma tarihlerine, gramajlarına, personellerin çalışma şartları ve kılık kıyafetine kadar pek çok konuda denetimlerini gerçekleştirdiler. Kurallara uymayan işletmeleri uyaran ekipler, yapılması gerekenlerle ilgili tutanak tutarak en kısa sürede eksiklerin giderilmesi için işletme sahiplerine ve çalışanlarına uyarılarda bulundu. Hijyen kurallarını hiçe sayan fırın ve pastanelere idari para cezası uygulayan ekipler, gerekli işlemlerin göz ardı edilmesi halinde daha ağır cezalar ve işletme mühürleme gibi durumlarla karşı karşıya kalınacağını belirterek, halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir konuda taviz verilmeyeceğini kaydettiler.

"Denetimlerimiz artarak devam edecek"

Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Göreve geldiğimiz günden beri kent disiplinini sağlamak adına önemli adımlar attık. Zabıta ekiplerimiz Alanya'daki tüm işletmeleri denetleyerek, önceliğimiz olan halk sağlığı ve hijyen konularında gerekli işlemleri yapıyorlar. Kurban Bayramı öncesinde fırın ile pastaneler birtakım denetimlere tabi tutuldu ve bu kontroller artarak devam edecek. Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Kesinlikle hiçbir işletmeye taviz vermeyeceğiz. Amacımız halkımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Gıda mamullerinin hijyenik ortamlarda üretilmesi için ekiplerimiz hassasiyetle çalışıyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve pastanelerde denetim - Son Dakika

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