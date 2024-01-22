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Alanya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda motosiklette maddi hasar oluşurken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Alanya\'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
22.01.2024 - 15:50,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 07 ARP 070 plakalı Honda marka motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklet yaklaşık 5 metre sürüklenerek park halinde duran 07 HLM 065 plakalı Volkswagen plakalı otomobilin altına girdi. Kaza sonucunda motosiklette maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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