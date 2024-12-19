Alanya'da Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika
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Alanya'da Motosiklet-Otomobil Kazası

Alanya\'da Motosiklet-Otomobil Kazası

Alanya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı; iki kardeş yaralandı, sağlık durumları iyi.

19.12.2024 10:14
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kardeş yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kadıpaşa Mahallesi 804. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elif G.'nin kullandığı 07 ADG 879 plakalı motosiklet ile Enes D. hakimiyetindeki 07 E 1824 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklette bulunan Elif ve Beyza G. isimli kardeşler çarpmanın etkisiyle yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan motosiklet ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika

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