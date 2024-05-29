Alanya\'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Alanya Yeni Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BIY 288 plakalı motosiklet ile Mehmet N. idaresindeki 07 N 8865 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda 07 BIY 288 plakalı motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA