Alanya’da orman yangını sebebiyle 45 ev tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika
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Alanya’da orman yangını sebebiyle 45 ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Alanya’da orman yangını sebebiyle 45 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
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Antalya’nın Alanya ilçesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları yeniden devreye girdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları yeniden devreye girdi. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, jandarma, Alanya Belediyesi ve çeşitli kurumlardan çok sayıda ekip sevk edildi. Gün içerisinde uçak ve helikopterlerle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale edilen yangında, hava kararmasıyla birlikte hava araçlarının çalışmasına ara verildi. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına rağmen kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde ilk belirlemelere göre tedbir amaçlı olarak toplam 45 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen uçak ve helikopterler, alevlerin ilerleyişini durdurmak ve yangını kontrol altına almak amacıyla yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Karadan da çok sayıda ekibin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Sapadere Mahallemizde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale etmek üzere tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Şu an sahada alevlerin önünü kesmek için 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personel ile yoğun bir mücadele verilmeye devam ediyor. Bölgemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edilmiştir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak adına tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde var gücümüzle mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya’da orman yangını sebebiyle 45 ev tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika

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