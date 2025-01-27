Alanya'da otel inşaatında yangın kontrol altına alındı

Alanya'daki otel inşaatı yangın kontrol altına alındı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki otel inşaatında çıkan yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Cikciklli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan 12 katlı bir otelin inşaatında çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangında binada mahsur kalan 4 işçi, vinç ve itfaiye yardımıyla kurtarılmıştı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.
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