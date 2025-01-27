Alanya'da otel inşaatında yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Alanya'da otel inşaatında yangın kontrol altına alındı

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Alanya'daki otel inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

27.01.2025 20:27
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Alanya'daki otel inşaatı yangın kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki otel inşaatında çıkan yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Cikciklli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan 12 katlı bir otelin inşaatında çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangında binada mahsur kalan 4 işçi, vinç ve itfaiye yardımıyla kurtarılmıştı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da otel inşaatında yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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