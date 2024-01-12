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Alanya'da Otobüs Şoförüne Saldırı - Son Dakika
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Alanya'da Otobüs Şoförüne Saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otobüs şoförü, kırmızı ışıkta durduğu sırada yanındaki otomobil sürücüsü tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan sürücü, otobüs şoförüne küfürler edip camını yumruklayarak patlattı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili şikayetçi olundu.

Alanya\'da Otobüs Şoförüne Saldırı
12.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:34
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yol istediği ancak önüne geçemediği yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen otomobil sürücüsü terör estirdi. Otobüs şoförüne küfredip hakaretler yağdıran otomobil sürücüsü, şoförün bulunduğu kapının camını yumruk atarak patlattı, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İlginç olay, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya- İstanbul seferini yapmakta olan ve bir yolcu ile yedek şoför ve muavinin bulunduğu Bünyamin Kahveci idaresindeki 35 PK 516 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün saldırısına uğradı. Olayda, Alanya'dan yola çıkan otobüse, Okurcalar Alarahan Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğu sırada yanında duran 34 BJJ 463 plakalı otomobilden inen ve kimliği belirlenemeyen sürücü yumruk atarak camı patlattı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Saldırgan sürücü aracına binerek olay yerinden ayrılırken, saldırıya uğrayan ve kırılan camın isabet etmesi sonucu yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

Yedek kaptan ise olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Yedek kaptan İbrahim Demir, "Alanya'dan Antalya istikametine giderken Alarahan Kavşağı'na yaklaştığımız sırada arkamızdan bir araç kornaya basarak yol istedi. Müsait olmadığımız için lambalara kadar onu arkamızda tuttuk. Yol verdiğimizde bir anda solumuza geçip küfretti, araçtan inip cama yumruk atıp camı patlattı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Otobüs Şoförüne Saldırı - Son Dakika


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