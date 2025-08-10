Alanya\'da Park Halindeki Otomobilde Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir otomobil elektrik aksamından çıkan yangın sonucu alev aldı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan mahalle sakinlerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi 203. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 07 NMA 29 plakalı Fiat marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Otomobilden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, bu sırada vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye başladı. Kimi vatandaşlar apartman balkonundan alevlere kovalarla su dökerken, kimileri ise bahçe hortumu ile yangının büyümesini engellemeye çalıştı.

Mahallelinin yoğun gayreti sayesinde itfaiye ekipleri gelene kadar yangın büyük ölçüde söndürüldü. Olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangında otomobilde maddi hasar oluştu. - ANTALYA