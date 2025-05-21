Antalya'nın Alanya ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri yaya devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri C.G. isimli şahsı durdurdu. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden, 1 adet ruhsatsız tabanca, Tabancaya ait 10 adet 9.19 mm çapında fişek, 193 adet marka uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi.
Şüpheli şahıs gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından C.G, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine götürüldü. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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