Alanya'da safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden genç annenin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Alanya'da safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden genç annenin cenazesi toprağa verildi

Alanya\'da safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden genç annenin cenazesi toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde el freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç annenin cenazesi toprağa verildi. Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

14.08.2024 18:23
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Antalya'nın Alanya ilçesinde el freni boşalan safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç annenin cenazesi toprağa verildi.

Kaza, dün 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı (31) ve 1 yaşındaki kızları F.E.A. ile birlikte gezinti yapmak için evinde çıkarak 07 AYK 819 plakalı safari araçlarına bindi. İddiaya göre, aracın çalışmaması üzerine Emre Alıcı kontrol amaçlı araçtan indiği sırada el freni boşalan cip bir anda hareket etmeye başladı. Emre Alıcı'nın hareket halindeki cipi durdurma çabaları sonuç vermezken cip önce duvara çarptı, oradan da hızla yokuş aşağı geri giderek uçurumdan yuvarlandı.

Uçurumdan hemen önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı durdurmaya çalıştığı araçtan düşerken, metrelerce yükseklikten inşaat malzemelerinin olduğu yere düşen araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı F.E.A. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. F.E.A.'nın çocuk cerrahisi bölümünde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Annenin cansız bedeni savcılık incelemelerinin ardından adli tıp morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Aracın bir anda hareket etmeye başlaması, Emre Alıcı'nın aracı durdurmaya çalışması, araçtan düşmesi ve aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Annenin cenazesi toprağa verildi

Öte yandan adli tıp morgundan cenazesi yakınları tarafından alınan Esma Alıcı'nın cenazesi, Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip defnedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da safari aracının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden genç annenin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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