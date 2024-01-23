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Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı Gemi ve Teknelere Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı Gemi ve Teknelere Denetim Gerçekleştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15-22 Ocak tarihleri arasında gemi ve teknelere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde 5 balık avlama teknesi ve 7 özel tekne evrak donanımı açısından kontrol edildi. 57 kişinin sorgulanmasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı Gemi ve Teknelere Denetim Gerçekleştirdi
23.01.2024 - 13:52,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca gemi ve teknelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15-22 Ocak tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 5 balık avlama teknesi, 7 özel tekne evrak donanım yönünden kontrol edildi. 57 şahsın sorgulanmasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı Gemi ve Teknelere Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika


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