Sürücüsüyle şarampolde asılı kalan otomobil, beton mikserine halatla sabitlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak şarampolde asılı kalan otomobil, itfaiye ekipleri gelene kadar beton mikserine bağlanarak sabitlendi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Değirmendere Mahallesi Kadıpınarı Caddesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oktay G. yönetimindeki 07 NBE 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Öte yandan, şarampolde asılı kalan otomobilin daha fazla kaymasını önlemek için itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yoldan geçen bir beton mikserine halatla bağlanarak güvenlik önlemi alındı. Daha sonra olay yerine çağrılan vinç yardımıyla otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazada sürücü Oktay G. olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA