Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Anıl K. idaresindeki 07 DTM 939 plakalı Fiat marka otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangın, sürücünün aracını durdurmasının ardından kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Trafik polisleri araçların güvenli bir şekilde ilerlemesi sağlanırken, yangın söndürüldükten sonra trafik normale döndü. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Seyir Halindeki Araç Yanarak Küle Döndü - Son Dakika
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