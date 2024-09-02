Alanya'da trafik denetimlerinde 70 araca ceza kesildi - Son Dakika
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Alanya'da trafik denetimlerinde 70 araca ceza kesildi

Alanya\'da trafik denetimlerinde 70 araca ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 70 araca 166 bin 917 TL ceza kesildi, eksiklikleri bulunan 2 araç ise trafikten men edildi.

02.09.2024 11:54
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 70 araca 166 bin 917 TL ceza kesildi, eksiklikleri bulunan 2 araç ise trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri tarafından genel trafik uygulaması gerçekleştirildi. Trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde bin 5 araç kontrol edilirken yapılan kontrollerde, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 70 araca toplam 166 bin 917 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında eksik evrak ve çeşitli teknik eksiklikler tespit edilen 2 araç ise trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik düzenini sağlamak ve sürücülerin kurallara uymalarını teşvik etmek amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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