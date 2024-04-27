Alanya'da trafik polisi ile motosikletli sürücü arasında kovalamaca - Son Dakika
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Alanya'da trafik polisi ile motosikletli sürücü arasında kovalamaca

Alanya\'da trafik polisi ile motosikletli sürücü arasında kovalamaca

Alanya'nın çevreyolunda trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis tarafından takip edildi. Kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Takip sonucunda sürücü yakalandı.

27.04.2024 12:56
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çevreyolunda trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik polisi, metrelerce süren takip sonunda sürücüyü yakaladı.

Olay, dün Alanya çevreyolunda meydana geldi. Çevreyolunda trafiği tehlikeye atacak şekilde seyreden bir motosiklet sürücüsünün peşine motosikletli trafik polisi takıldı. Trafik polisi motosikletli sürücüye yaklaşıp dur ihtarında bulundu. Motosikletli sürücü polisin ihtarını dikkate almayarak motosikleti polisin üzerine doğru sürdü. Trafik polisi ile motkosiklet sürücüsü arasında metrelerce süren kovalamaca, yol ayrımında motosikletli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesiyle sona erdi.

Trafik polisi ile motosikletli sürücünün kovalamaca anları ise o esnada yolda olan başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polisin sürücüyü takibi ve sürücünün trafik polisinin üzerine hamle yaptığı anlar da görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da trafik polisi ile motosikletli sürücü arasında kovalamaca - Son Dakika

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