Alanya'da Tüfekle Cinayet - Son Dakika
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Alanya'da Tüfekle Cinayet

29.06.2026 13:09
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Alanya'da tartışma sonrası pompalı tüfekle vurulan 40 yaşındaki adam hayatını kaybetti. 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurulan 40 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Z.A. ile Mehmet Karadaş (40) cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Mehmet Karadaş'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Karadaş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Z.A. olay yerine gelen İ.Ö. ve Ş.S. ile birlikte otomobile binerek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Karadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görgü tanığı yaşananları anlattı

Olay sırasında bölgede bulunan görgü tanığı Cevat Fırat, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Fırat, ilk anda silah seslerini havai fişek zannettiğini belirterek, şunları söyledi: "Dün ben buradaydım. Önce silah sıkıldı. Ben havai fişek sandım. Arka arkaya sıkınca arkamı dönüp baktım, adam yerdeydi. Vuran adam da başının yanındaydı. Diğerleri geldi, arabaya bindiler, kaleye doğru çıktılar."

3 şüpheli kısa sürede yakalandı

Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Z.A. ile birlikte İ.Ö. ve Ş.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Tüfekle Cinayet - Son Dakika

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