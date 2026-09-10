Alanya'da turisti bıçaklayıp istismar iddiasıyla 17 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da turisti bıçaklayıp istismar iddiasıyla 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

Alanya\'da turisti bıçaklayıp istismar iddiasıyla 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turisti bacağından bıçakladığı ve ardından cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, kasten yaralama ve cinsel istismar suçlarından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turisti bacağından bıçakladığı ve ardından cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki adli süreçteki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turist, İ.Z. (17) tarafından önce bacağından bıçaklandı. İddiaya göre daha sonra cinsel istismarda bulunan şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi çarşı merkezinde yakalayarak Alanya Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü. Bacağından yaralanan kadın turist ise şikayetçi oldu.

Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan İ.Z adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli çocuk, 'kasten yaralama' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Danimarka, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da turisti bıçaklayıp istismar iddiasıyla 17 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da turisti bıçaklayıp istismar iddiasıyla 17 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
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