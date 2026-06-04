Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Alanya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
04.06.2026 10:50
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Alanya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı, 1.865 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Ekiplerce bir şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada, 1 kilo 865 gram ağırlığında, yaklaşık 537 bin 600 kullanımlık A4 sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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