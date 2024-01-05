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Alanya'da yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı ölü bulundu - Son Dakika
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Alanya'da yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki yerleşik İngiliz vatandaşı evinde ölü bulundu. Alan James Lovell'in cansız bedeni savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alanya\'da yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı ölü bulundu
05.01.2024 - 18:22,  Güncelleme: 18:26
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki yerleşik İngiliz vatandaşı evinde ölü bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Saray Mahallesi Damlataş Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yıldır Alanya'da yaşayan yerleşik İngiliz vatandaşı Alan James Lovell (77), yurt dışındaki yakınları haber alamaması üzerine durumu, yine Alanya'daki arkadaşlarına bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesinin ardından belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren sağlık ekipleri, hareketsiz bir şekilde duran Lovell'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Alan James Lovell'in cansız bedeni savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı ölü bulundu - Son Dakika


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