 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 103 bin 414 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 103 bin 414 lira ceza kesildi

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 103 bin 414 lira ceza kesildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 540 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 66 araç ve sürücüsüne toplamda 103 bin 414 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 3 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

01.02.2024 10:03
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında toplam 103 bin 414 lira para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uygulamalarına devam ediyor. Ekipler tarafından 30 Ocak Salı günü genel trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 540 araç kontrol edildi. 66 araç ve sürücüsüne 103 bin 414 lira cezai işlem uygulandı. 3 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler
    11:18 ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler

    ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.

  • Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler
    11:03 Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler

    Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.

  • Eda Ece, Hamilelik Sürecini Aslı Enver ile Geçiriyor
    10:59 Eda Ece, Hamilelik Sürecini Aslı Enver ile Geçiriyor

    6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.

  • Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor
    10:59 Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.

  • Naci Görür:
    10:58 Naci Görür: "Marmara'da 4'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum"

    Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.

  • Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak
    10:57 Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak

    Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.

  • Nükleer savaşta insanlığı kurtaracak yeni bir besin keşfedildi
    10:54 Nükleer savaşta insanlığı kurtaracak yeni bir besin keşfedildi

    Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.

  • Altının gram fiyatı 1995 Lira seviyesinde
    10:31 Altının gram fiyatı 1995 Lira seviyesinde

    Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1995 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,14 düşüşle 1983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1995 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.

Jandarma, Alanya, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 103 bin 414 lira ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 11:31:01. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 103 bin 414 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement