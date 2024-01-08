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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 11 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 11 araç trafikten men edildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 910 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 159 araç ve sürücüsüne 394 bin 48 lira ceza kesildi. Ayrıca, aranan bir şahıs ve bir araç yakalandı. Şartları taşımayan 11 araç ise trafikten men edildi.

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 11 araç trafikten men edildi
08.01.2024 - 12:49,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 11 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 910 araç kontrol edilirken, 159 araç ve sürücüsüne 394 bin 48 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler bir aranan şahsı ve 1 aracı yakalarken, gerekli şartları taşımayan 11 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Antalya, Alanya, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 11 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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