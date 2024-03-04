Alanya'da yapılan jandarma uygulamasında 18 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan jandarma uygulamasında 18 araç trafikten men edildi

Alanya\'da yapılan jandarma uygulamasında 18 araç trafikten men edildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamalarında 709 araç kontrol edildi. Uygulamalar sonucunda 18 araç ve sürücüsüne 62 bin 164 TL cezai işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi.

04.03.2024 11:20
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada 18 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda 709 araç kontrol edildi. 18 araç ve sürücüsüne 62 bin 164 TL cezai işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan jandarma uygulamasında 18 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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