Alanya'daki Otel Yangınında 600 Turist Tahliye Edildi

Alanya'da otelde çıkan yangında 600 turist tahliye edildi

Dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi

Yangın kontrol altına alındı, dumanın tamamen tahliyesi için çalışmalar sürüyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin eksi 1'inci katında çıkan ve otelin üst katlarının dumanla kaplanmasına sebep olan yangın kontrol altına alındı. Otelden 600 turist tahliye edilirken dumandan etkilenenlere olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir otelin eksi 1'nci katında yangın çıktı. Yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi'nin yanı sıra Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından da çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Otelin eksi 1'inci katında hamamın bulunduğu katta başlayan yangında üst katları kaplayan dumanlar nedeniyle dışarıya çıkamayan ve mahsur kalan yaklaşık 600 turist itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmayla tahliye edilirken, dumandan etkilenenlere olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Tahliye işleminin ardından itfaiye ekipleri tüm katlarda mahsur kalan başka otel müşterisi olup olmadığı belirlemek amacıyla odaları tek tek kontrol etti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatılırken ekipler dumanın tamamen tahliyesi için çalışmasını sürdürüyor. Duman ve koku sebebiyle odalarına giremeyen turistler ise havuz kenarındaki şezlonglarda yatıp çalışmanın bitmesini beklediler.