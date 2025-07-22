Alaplı\'da Fındık Bahçesinde Yangın: Hasar Sınırlı Kaldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Alaplı ilçesi Belen köyü girişinde fındık temizleme çalışmaları sırasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekiplerin ve köy halkı müdahale etti. Orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürülen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da katıldığı yangında, yaklaşık bir dönümlük fındık bahçe alanı zarar gördü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Alaplı İtfaiye Müdürü Çetin Güneri, özellikle kuru otların bulunduğu alanlarda temizlik ve yakma işlemlerinde dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. - ZONGULDAK