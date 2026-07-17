Seyir halindeki kereste yüklü kamyonet alevlere teslim oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeyken alev alan kereste yüklü kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ferhat U. yönetimindeki 67 ACM 750 plakalı, kereste yüklü kamyonet, Demirciler Köyü girişinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında kamyonet tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK