Seyir halindeki kereste yüklü kamyonet alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Seyir halindeki kereste yüklü kamyonet alevlere teslim oldu

Seyir halindeki kereste yüklü kamyonet alevlere teslim oldu
17.07.2026 15:00  Güncelleme: 15:03
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kereste yüklü kamyonet seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeyken alev alan kereste yüklü kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ferhat U. yönetimindeki 67 ACM 750 plakalı, kereste yüklü kamyonet, Demirciler Köyü girişinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında kamyonet tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki kereste yüklü kamyonet alevlere teslim oldu - Son Dakika

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