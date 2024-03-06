Alaplı\'da trafik kazası: Maddi hasar meydana geldi

Adıyaman'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 33 Sosyal Medya Hesabı Erişime Kapatıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir haftalık faaliyet raporunda, terör örgütünün propagandasını yapan 33 sosyal medya hesabının mahkeme kararıyla erişime kapatıldığı bildirildi. Ayrıca, yasadışı bahis ve müstehcen içerikli yayın faaliyetlerinde bulunan 145 sosyal medya/URL adresi de kapatılması için BTK'ya bildirildi. Rapor kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 13 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, yol kontrol noktalarında ve devriye faaliyetlerinde 46 kişi yakalandı. Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 4 hırsızlık olayı aydınlatılırken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 35 gram Metamfetamin ele geçirildi ve 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma trafik timleri tarafından da 32 okul servis aracı kontrol edildi.