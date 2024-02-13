Alaplı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çeşitli Uyuşturucu Maddeler ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Alaplı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çeşitli Uyuşturucu Maddeler ve Silahlar Ele Geçirildi

Alaplı\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çeşitli Uyuşturucu Maddeler ve Silahlar Ele Geçirildi

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Z.K. isimli şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan detaylı aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelinin sigara paketinde ayrı ayrı paketlenmiş yaklaşık 2 gram kubar esrar, yaklaşık 3 gram hint keneviri, 2 adet narkotik hap, 1 adet sentetik ecza ile birlikte 1 adet silah ve bu silaha ait şarjörde 10 adet mermi bulundu. B.K. isimli başka bir şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda ise çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. Aramada, 4 adet 7,65 milimetrelik fişek, 40 adet 9,19 milimetrelik fişek, 1 adet 14 mermi hazneli şarjör, 16 adet sarma kağıdı, 163 paket doldurma tütünlü poşete sarılı 20'şer adetli sigara, 27 adet cinsel istek artırıcı materyal, 103 paket yabancı bandrollü sigara, 1 kutu içerisinde 47 adet sarma doldurma sigara ve 1 adet 1 litre şişe içerisinde yabancı bandrollü marka içki bulunarak el konuldu.

13.02.2024 14:19
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Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Z.K. isimli şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan detaylı aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Şüphelinin sigara paketinde ayrı ayrı paketlenmiş yaklaşık 2 gram kubar esrar, yaklaşık 3 gram hint keneviri, 2 adet narkotik hap, 1 adet sentetik ecza ile birlikte 1 adet silah ve bu silaha ait şarjörde 10 adet mermi bulundu. B.K. isimli başka bir şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda ise çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. Aramada, 4 adet 7,65 milimetrelik fişek, 40 adet 9,19 milimetrelik fişek, 1 adet 14 mermi hazneli şarjör, 16 adet sarma kağıdı, 163 paket doldurma tütünlü poşete sarılı 20'şer adetli sigara, 27 adet cinsel istek artırıcı materyal, 103 paket yabancı bandrollü sigara, 1 kutu içerisinde 47 adet sarma doldurma sigara ve 1 adet 1 litre şişe içerisinde yabancı bandrollü marka içki bulunarak el konuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaplı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çeşitli Uyuşturucu Maddeler ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika


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