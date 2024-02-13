Alaplı\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çeşitli Uyuşturucu Maddeler ve Silahlar Ele Geçirildi

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Z.K. isimli şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan detaylı aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.
Şüphelinin sigara paketinde ayrı ayrı paketlenmiş yaklaşık 2 gram kubar esrar, yaklaşık 3 gram hint keneviri, 2 adet narkotik hap, 1 adet sentetik ecza ile birlikte 1 adet silah ve bu silaha ait şarjörde 10 adet mermi bulundu. B.K. isimli başka bir şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda ise çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. Aramada, 4 adet 7,65 milimetrelik fişek, 40 adet 9,19 milimetrelik fişek, 1 adet 14 mermi hazneli şarjör, 16 adet sarma kağıdı, 163 paket doldurma tütünlü poşete sarılı 20'şer adetli sigara, 27 adet cinsel istek artırıcı materyal, 103 paket yabancı bandrollü sigara, 1 kutu içerisinde 47 adet sarma doldurma sigara ve 1 adet 1 litre şişe içerisinde yabancı bandrollü marka içki bulunarak el konuldu. - ZONGULDAK
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus havayolu şirketi, ekonomi sınıfı yolcularına ücretsiz bagaj hizmeti sunmayacağını duyurdu. Yolcular sadece kabin bagajı hizmeti alamayacak ve oturdukları koltuğun ödemesini yapacaklar. Bu karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı ise uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. tutuklandı. Baba, olayı gizlemek için bebeği gömdüğünü itiraf etmişti.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alaplı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çeşitli Uyuşturucu Maddeler ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?