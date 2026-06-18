Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmalarında 6 gün geride kaldı - Son Dakika
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Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmalarında 6 gün geride kaldı

Alara Çayı\'nda kaybolan genci arama çalışmalarında 6 gün geride kaldı
18.06.2026 09:55  Güncelleme: 09:59
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Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Alanya sınırındaki Alara Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 26 yaşındaki Ahmet Polat'ı arama çalışmalarının 6. günü tamamlandı. Dün yapılan çalışmalarda gence rastlanmazken, aramalar bugün de devam edecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Alanya sınırında bulunan Alara Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 26 yaşındaki Ahmet Polat'ı arama çalışmalarının 6'ncı günü tamamlandı. Dün yapılan çalışmalarda gence rastlanmazken, aramalar bugün de devam edecek.

Geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla Alara Çayı kenarına giden Ahmet Polat, serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Kayıp gencin bulunması için başlatılan çalışmalar kapsamında bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ile AFAD Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Alara Çayı'nda arama faaliyetlerini sürdürdü.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri AFAD ekipleri ise bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla çay üzerinde tarama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından belirlenen noktalar işaretlenerek dalgıçlar tarafından detaylı şekilde kontrol edildi. Ayrıca su seviyesinin düşük olduğu bölgelerde ve ağaç diplerinde sondalar yardımıyla arama yapıldı. Ayrıca Ahmet Polat'ın ailesi ise arama çalışmalarından çıkacak olumlu bir haber için bekleyişleri devam ediyor.

Dün, gün boyu devam eden çalışmalara rağmen Ahmet Polat'ın izine rastlanamadı. Arama çalışmalarının 6'ncı günü tamamlanırken, ekiplerin kayıp genci bulmak için yürüttüğü çalışmaların bugün de devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ahmet Polat, Manavgat, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmalarında 6 gün geride kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmalarında 6 gün geride kaldı - Son Dakika
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