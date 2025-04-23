Alaşehir\'de İki Şahıs Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sokak çalışmaları kapsamında Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Mahallesinde 1 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda, 75 kutu içerisinde 3 bin 952 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ö. (52) ve Y.G. (15) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan B.Ö ve Y.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA