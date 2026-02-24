Alaşehir\'de Kaynak Yaparken Elektrik Çarpmasıyla Öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işyerinin çatısında kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden genç işçinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında işveren ve işyeri sahibi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaynak yaptığı sırada yüksek gerilim hattının akımına kapılan 20 yaşındaki İbrahim Taşdelen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili işveren ve işyeri sahibi gözaltına alındı.

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Hacıaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir işi yapan İ.Ç. (58)'ye ait işte çalışan İbrahim Taşdelen (20), kaynak yaptığı esnada yüksek gerilim hattına kapıldı. Ağır yaralanan genç işçi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşdelen kurtarılamadı.

İşveren ve işyeri sahibi gözaltında

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. (58) ile kazanın meydana geldiği işyerinin sahibi İ.S. (51) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, olayın iş güvenliği ihmali olup olmadığının detaylı şekilde araştırıldığını bildirirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Genç işçi son yolculuğuna uğurlanacak

Hayatını kaybeden İbrahim Taşdelen'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Hacıaliler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıaliler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA