Alaşehir'de Makilik Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Alaşehir'de Makilik Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı

Alaşehir\'de Makilik Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilik arazide çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

06.11.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilik arazide çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alaşehir'e bağlı Badınca Mahallesi mevkisinde makilik alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alaşehir Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin etrafını saran ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında yaklaşık 1 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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