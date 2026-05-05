Alaşehir\'de Narkotik Operasyonu: 16 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 247 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik sürdürdükleri teknik ve fiziki takip sonucu bir şüpheliyi yakın takibe aldı. Beşeylül Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla şüpheli Y.G.'nin (16) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 247 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA