Alaşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu sattığı belirlenen Ö.T.'ye yönelik operasyonda 12,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken Ö.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
