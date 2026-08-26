Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Alaşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Alaşehir'de 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ve kilogramlarca esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ile kilogramlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu 21 ayrı adres belirlendi. Belirlenen adreslere 25 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 656,5 gram kubar esrar, 418 adet sentetik ecza, 224 adet ecstasy hapı, 27,12 gram metamfetamin ve 12 kök dikili Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden R.T. (39), Y.S. (31), S.Y. (41) ve S.U. (41) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.K. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Alaşehir, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:19
ÖSYM duyurdu Binlerce öğretmen adayının puanı yeniden hesaplanacak
ÖSYM duyurdu! Binlerce öğretmen adayının puanı yeniden hesaplanacak
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:08
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:44
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor
Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:23:45. #7.13#
SON DAKİKA: Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement