Alaşehir'de adli yıl törenle başladı - Son Dakika
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Alaşehir'de adli yıl törenle başladı

Alaşehir\'de adli yıl törenle başladı
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Alaşehir'de 2026-2027 adli yılı, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çelenk koyma töreniyle başladı. Başsavcı Kantar, adaletin önemini vurgulayarak iki yıl içinde yeni adliye binasının tamamlanacağını duyurdu.

Alaşehir'de 2026-2027 adli yılı, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreniyle başladı. Törende adaletin toplumsal huzur ve güvenin teminatı olduğuna vurgu yapılırken, Alaşehir'e yeni adliye binası kazandırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Alaşehir'de yeni adli yıl dolayısıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Yalı, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

"Adalet, toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatıdır"

Törende konuşan Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, adaletin toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatı olduğunu belirtti.

Yargının hiçbir beklenti veya korku içerisinde kalmadan, kamuoyunun ve sosyal medyanın etkisi altında olmaksızın, deliller doğrultusunda ve vicdani kanaatine göre hareket etmesi gerektiğini ifade eden Kantar, "Adalet teşkilatı olarak ortak gayemiz, hukukun üstünlüğünü sağlamak, vatandaşlarımızın beklentilerine en hızlı ve adaletli şekilde karşılık verebilmektir" dedi.

İlçede vatandaşların huzuruna, can ve mal güvenliğine, temel hak ve hürriyetlerine yönelik tehditlere karşı mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Kantar, terör ve organize suç örgütleri ile uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Alaşehir'e yeni bir adliye binası kazandırılması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Kantar, "Vatandaşlarımıza daha iyi standartlarda bir adalet hizmeti sunabilmek adına Alaşehir'e yakışan bir adalet sarayı yapabilmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde yeni adliye binamızı bitirerek ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.

Kantar, yeni adli yılın millet, devlet ve adalet teşkilatı için hayırlı olmasını dileyerek, görevleri başında şehit düşen ve hayatını kaybeden adalet mensuplarını rahmet ve minnetle andı.

"Huzur ve güvenliğin teminatı adalettir"

Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Yalı da yaptığı konuşmada, huzur ve güvenliğin en önemli teminatının adalet olduğunu belirterek yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Manisa Barosu Alaşehir Temsilcisi Avukat Alican Gürkal ise konuşmasında, "Hukuk yalnızca düzeni değil, adaleti kurar" ifadelerini kullanarak yeni adli yılın önemine dikkat çekti.

Çelenk koyma töreninin ardından protokol üyeleri, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli Alaşehir Adliyesi bahçesinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Kaynak: İHA

Demokrasi, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir'de adli yıl törenle başladı - Son Dakika

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