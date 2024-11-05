Alaşehir'de Zeytin İşletmesinde Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alaşehir'de Zeytin İşletmesinde Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alaşehir\'de Zeytin İşletmesinde Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki özel bir zeytin işleme fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen Erdal Korkmaz hastanede hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

05.11.2024 16:36  Güncelleme: 16:40
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir zeytin işletme fabrikasının bahçesinde bulunan plastik zeytin kasalarında çıkan yangının dumanından etkilenen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde bulunan özel bir zeytin işleme fabrikasında saat 15.00'da iş yeri bahçesinde bulunan plastik kasalar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, yangının iş yerine ve çevreye yayılmasını önledi. Plastik kasaların yanında bulunan kamyonu kurtarmaya çalışan Erdal Korkmaz (55) isimli bir kişi ise dumandan etkilendi. İlk müdahalesi 112 ekiplerinin tarafından yapılan Erdal Korkmaz, Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Erdal Korkmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaşehir'de Zeytin İşletmesinde Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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