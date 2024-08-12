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Alaşehir'deki orman yangını kontrol altında

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı.

Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi mevkiinde saat 12.33'de orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Alaşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ayrıca yangın bölgesinde bulunan mahalle sakinleri de taral tankerlerine doldurdukları sularla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın bölgesine giderek ekiplerin çalışmalarına destek veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Caberfakılı ile Çarıktekke mahalleleri bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor. Çok şükür ki can kayıbı yok, yangın büyük oranda söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Allah beterinden saklasın. Bir daha böyle acı yaşatmasın" dedi.

Öte yandan yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.