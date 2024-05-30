Alev alev yanan bin dönüm ekili arazi küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alev alev yanan bin dönüm ekili arazi küle döndü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan yangın sonucunda bin dönüm buğday ekili arazi küle döndü. Yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da sıçradı.

30.05.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alev alev yanan bin dönüm ekili arazi küle döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ekili arazide çıkan yangının başka tarlalara da sıçraması nedeniyle yaklaşık bin dönüm buğday küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Doruklu ile Boğalı kırsal mahalleleri arasında yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Eken ile Nurullah Çelik isimli çiftçilerin tarlasında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangını fark eden mahalleliler, traktörlerle bölgeye gidip müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında bin dönümden fazla buğdayın kül olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Tarım, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alev alev yanan bin dönüm ekili arazi küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:43 İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurdu İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
19:33 Fenerbahçe’de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran’a ertelendi Fenerbahçe'de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran'a ertelendi
19:20 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
18:47 Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
18:36 Aralarında 3 büyükler de var TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK’ya sevk etti Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti
18:29 200 metrelik şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu 200 metrelik şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu
18:17 Banu Parlak’ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı
18:05 Aziz Yıldırım çok iddialı Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 21:07:20. #1.12#
SON DAKİKA: Alev alev yanan bin dönüm ekili arazi küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement