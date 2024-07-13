Alev alev yanan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika
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Alev alev yanan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

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Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı evin üst katında mahsur kalan yaşlı bir kadın, komşularının yardımıyla kurtarıldı. Ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

13.07.2024 10:18
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Alev alev yanan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

2 katlı evin 2. Katı alev topuna döndü

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangında mahsur kalan kadın, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 06.30'da Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer S.'ye ait 2 katlı bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin 2. Katını tamamen sararken, çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine itfaiye sevk edildi. İçeride mahsur kalan yaşlı bir kadın ise komşularının yardımıyla hayatta kaldı.

Ekiplerin gelmesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alev alev yanan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika

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