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Gaziantep'te akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra bilinmeyen bir nedenle alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Akaryakıt istasyonu çıkışında yaşanan olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi Otogar civarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 EC 386 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücünün son anda kendisini dışarı attığı otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Akaryakıt istasyonunun hemen çıkışında gerçekleşen olay sonrası facianın eşiğinden dönülürken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP