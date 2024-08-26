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Alevlere teslim olan 2 ahşap ev kullanılmaz hale geldi

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olan 2 hasarlı ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Kantara Mahallesi'nde meydana geldi. Depremde hasar gören tescilli 2 katlı ahşap ev sabahın erken saatlerinde alevlere teslim olarak yandı. 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İlerleyen saatlerde de 2 katlı evin yanında bulunan 1 katlı hasarlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında; 2 evde kullanılmaz hale geldi.

"Sabahın erken saatlerinde kalktığımızda alevlerin yükseldiğini gördük"

Kantara Mahallesi Muhtarı Abdullah Sertaç Şahin, "Sabahın erken saatlerinde kalktığımızda alevlerin yükseldiğini gördük. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Sönen yer tekrardan alevlenerek yan tarafındaki ahşap eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı" ifadelerini kullandı.