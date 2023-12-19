Sapanca\'da çıkan yangında bungalov kül oldu

Alevlere teslim olan bungalov kül oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan bungalov kül oldu.

Olay, Göl Mahallesi Hacımercan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.'ya ait bungalovda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bungalovun boş olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.