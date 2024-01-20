Alevlerin arasında kalan 2 aylık 'Can' bebeğe, sara hastası kahraman dayısı 'can' oldu

Bir yandan evi söndürmeye bir yandan da yeğenine ulaşmaya çalışan dayı, yeğenini alevlerin arasından alıp dışarı çıkardı

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bitişik bir evde yaşayan 1 kişi dumandan etkilendi

Evinin küle dönüşünü izlerken gözleri dolan dayı Uğur Sarıtepe:

"Sara hastası olduğum için evi kurtarmaya gücüm yetmedi ama yeğenimi kurtardım"

ANTALYA - Antalya'da sobadan çıkan gecekondu yangınında alevler arasında kalan 2 aylık bebeği, sara hastası dayısı kurtardı. Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen dayı, "Sara hastası olduğum için evi söndürmeye gücüm yetmedi ama yeğenimi kurtardım" dedi.

Kepez ilçesi Santral Mahallesi 5271 sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, bu sırada evde kız kardeşinin 2 aylık bebeği Ömer Can Kılıç ile birlikte bulunan sara hastası dayı Uğur Sarıtepe, bir yandan yangını söndürmeye çalışıp yeğenini kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasından yeğenine ulaşan dayı onu dışarı çıkarmayı başardı. Anne Necla Kılıç da daha öncesi çocuğunun birisini dışarı çıkardı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Gecekondunun hemen bitişiğinde dumanda etkilenen bir kadın ise sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürüldü.

"Eve gücüm yetmedi ama bebeğimizi kurtardım"

Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangında, kahraman dayının çıkardığı bebek battaniyeye sarıldı. Ömer Can Kılıç bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan dayı Uğur Sarıtepe, "Sobadan çıktı. Birden alev aldı evi, söndürmeye çalıştım. Sara hastası olduğum için gücüm yetmedi ama bebeği son anda kurtardım" dedi.

Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.