Alevlerin arasında tuzağa yakalanmış bir güvercin kurtarıldı - Son Dakika
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Alevlerin arasında tuzağa yakalanmış bir güvercin kurtarıldı

Adıyaman'da, boş bir tarla içerisinde alev alarak yanan otomobil hurda yığınına döndü. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tuzağa yakalanmış bir güvercini ise yanmaktan son anda kurtardı. Kontrol altına alınan olay yerinde itfaiye ekipleri otomobilin hemen yakınında bir kuş tuzağının olduğunu ve tuzak içerisinde ise yaşayan bir güvercin olduğunu fark etti. İtfaiye ekipleri bir yandan soğutma çalışmaları yaparken bir yandan ise tuzağa takılan güvercini bulunduğu yerden çıkarttı. Oldukça korkan güvercin verilen su ve yem sonrası herhangi bir yaralanmasının olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Kime ait olduğu bilinmeyen ve plakası belirlenemeyen otomobilin neden yandığı bilinmezken ekipler araç sahibini bulmak için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

30.06.2024 15:59
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Alevlerin arasında tuzağa yakalanmış bir güvercin kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, boş bir tarla içerisinde alev alarak yanan otomobil hurda yığınına döndü. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tuzağa yakalanmış bir güvercini ise yanmaktan son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Taşpınar Köyü yakınlarında bulunan bir arazi içerisinde dumanların yükseldiğini fark eden köylüler, anız yangını olduğunu düşünerek durumu itfaiye ekiplerine bildirip olay yerine gitti. Olay yerine gelen köylüler bir otomobilin yandığını ve alevlerin çevreye sıçradığını fark ederek traktörlerle alevlerin önünü kesti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Kontrol altına alınan olay yerinde itfaiye ekipleri otomobilin hemen yakınında bir kuş tuzağının olduğunu ve tuzak içerisinde ise yaşayan bir güvercin olduğunu fark etti. İtfaiye ekipleri bir yandan soğutma çalışmaları yaparken bir yandan ise tuzağa takılan güvercini bulunduğu yerden çıkarttı. Oldukça korkan güvecin verilen su ve yem sonrası her hangi bir yaralanmasının olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Kime ait olduğu bilinmeyen ve plakası belirlenemeyen otomobilin neden yandığı bilinmezken ekipler araç sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alevlerin arasında tuzağa yakalanmış bir güvercin kurtarıldı - Son Dakika

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