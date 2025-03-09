Alfred Siklonu Avustralya'yı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alfred Siklonu Avustralya'yı Vurdu

Queensland'de 428 bin kişi elektriksiz kaldı, Yeni Güney Galler'de sel nedeniyle 1 ölü.

09.03.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Queensland eyaletinde dün karaya çıkan Alfred Siklonu nedeniyle 428 bin 540 kişi elektriksiz kalırken, Yeni Güney Galler eyaletinde dün 1 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Dünyanın en küçük kıtası ve en büyük ülkelerinden biri olan Avustralya'yı Alfred Siklonu vurdu. Queensland eyaletinde dünden bu yana etkili olan tropikal siklon şiddetli rüzgarlara ve sele neden oldu. Eyalette ağaçlar devrildi, araçlar suya gömüldü. Enerji dağıtıcısı Energex, eyaletin güneydoğusunda 428 bin 540 kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

"Şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, "Queensland ve Yeni Güney Galler'in kuzeyindeki durum ani sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok ciddi olmaya devam ediyor. Şiddetli yağışların, rüzgarların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor" dedi.

Meteorolojiden "ani sel" uyarısı

Avustralya Meteoroloji Bürosu, bugün ani sellere yol açabilecek şiddetli yağışların olacağını ve eyaletin başkenti Brisbane'in yanı sıra Queensland'in Ipswich, Sunshine Coast ve Gympie gibi bölgesel merkezlerini de etkileyebileceğini söyledi. Büro, eyalette saatte yaklaşık 90 kilometre şiddetinde rüzgarların da mümkün olduğunu aktardı.

Eğitim kararı bugün verilecek

Brisbane Havalimanından yapılan açıklamada, devam eden hava şartlarının uçuş programını etkileyebileceği belirtildi.

Eyalet Başbakanı David Crisafulli, Queensland'de kötü hava şartları nedeniyle kapalı olan yaklaşık bin devlet okulunun yarın yeniden açılıp açılmayacağına bugün karar verileceğini söyleyerek, "Bazı önemli hasarların devam ettiği Gold Coast hariç, güvenli olan yerlerde okullar yeniden açılacak. Güç kaybı ve ulaşımla ilgili sorunlar var" açıklamasını yaptı.

Yeni Güney Galler'in kuzeyinde 1 ölü

Yetkililer, Yeni Güney Galler'in kuzeyinde bir kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini, Lismore kenti sakinlerine yardıma giden 2 Avustralya savunma gücü aracının ise yolda bir çarpışmaya karışarak birkaç görevlinin yaralanmasına neden olduğunu aktardı. - QUEENSLAND

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Avustralya, queensland, 3-sayfa, Galler, Enerji, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alfred Siklonu Avustralya'yı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
Gözaltına alınan CHP’li başkan hakkında karar verildi Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Bahçeli’nin Öcalan’ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:45 Gözaltına alınan CHP’li başkan hakkında karar verildi Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
12:20 Bahçeli’nin Öcalan’ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:11:35. #7.13#
SON DAKİKA: Alfred Siklonu Avustralya'yı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.